ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Грозный, 4 июля 2020, 23:12 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцать шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили грозненский «Ахмат». Встреча, завершившаяся со счётом 4:0, прошла 4 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.В источнике Во втором тайме очень хорошо сыграла группа атаки, это и Иван Обляков, который начал эту голевую феерию, и Никола Влашич сейчас отлично смотрится. После забитого мяча мы просто поймали кураж и забили еще три.Газета.Ruвчера в 16:27