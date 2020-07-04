Виктор Гончаренко белорусский футболист

Во втором тайме очень хорошо сыграла группа атаки, это и Иван Обляков, который начал эту голевую феерию, и Никола Влашич сейчас отлично смотрится. После забитого мяча мы просто поймали кураж и забили еще три.

Газета.Ru

вчера в 16:27