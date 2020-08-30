НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
ЦСКА вылетел на матч против «Ахмата»
Bobsoccer
  • Bobsoccer
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Чемпионат
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • ГЛАС.RU
  • Футбол России
  • Sputnik Грузия
  • Sportbox.RU
  • Prognozist
ЦСКА вылетел на матч 6-го тура РПЛ против "Ахмата".В источнике
4
Подробнее о событии
alt

Тикнизян: «„Ахмат“ набрал хороший ход, но ЦСКА сделает все, чтобы набрать три очка»

Sport24.ru 03:46 
alt

«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 6-го тура чемпионата России

Чемпионат 05:30
alt

В «Ахмате» рассказали, кто пропустит игру с ЦСКА

Bobsoccer вчера в 15:23
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости