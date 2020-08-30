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ЦСКА вылетел на матч против «Ахмата»
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ЦСКА вылетел на матч 6-го тура РПЛ против "Ахмата".В источнике
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Подробнее о событии
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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура РПЛ в Грозном

Чемпионат 07:00
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В «Ахмате» рассказали, кто пропустит игру с ЦСКА

Bobsoccer вчера в 15:23
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ЦСКА вылетел на матч против «Ахмата»

Soccer.ru вчера в 10:40
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