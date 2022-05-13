Спорт-ЭкспрессЦСКА выставил на трансфер Арнора СигурдссонаЦСКА выставил на трансфер нападающего Арнора Сигурдссона, выступающего на правах аренды за «Венецию», сообщает Metaratings.ru.Спорт-ЭкспрессТренерский штаб ЦСКА не рассчитывает на исландца в следующем сезоне и открыт к переговорам по трансферу.Sports.ruХавбек провел девять матчей за «Венецию» в Серии А, дважды выходил на поле в Кубке Италии, не сумев при этом отметиться результативными действиями.Матч ТВКонтракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.Матч ТВЧитать далееСвернутьREGNUMЕвро-футбол.руSportbox.RUПодробнее о событииЦСКА готов к продаже полузащитника Сигурдссона летом 2022 годаСоветский спорт11:26ЦСКА выставил на трансфер Арнора СигурдссонаSport24.ru10:15ЦСКА выставил на трансфер Сигурдссона (Metaratings)Бомбардир.ру10:11ЦСКА выставил Сигурдссона на трансферSoccer.ru09:25ЦСКА выставил на трансфер Арнора СигурдссонаСпорт-Экспресс09:05Московский ЦСКА выставил Сигурдссона на трансферMetaratings08:35ЦСКА разорвёт контракт с Сигурдссоном летомЕвро-футбол.рувчера в 16:00Показать ещёОценить3