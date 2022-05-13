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ЦСКА выставил на трансфер Арнора Сигурдссона

ЦСКА выставил на трансфер нападающего Арнора Сигурдссона, выступающего на правах аренды за «Венецию», сообщает Metaratings.ru.
Спорт-Экспресс
Тренерский штаб ЦСКА не рассчитывает на исландца в следующем сезоне и открыт к переговорам по трансферу.
Sports.ru
Хавбек провел девять матчей за «Венецию» в Серии А, дважды выходил на поле в Кубке Италии, не сумев при этом отметиться результативными действиями.
Матч ТВ
Контракт футболиста с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.
Матч ТВ
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