20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».