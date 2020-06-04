ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings. Форвард, которому 21 год, в 2019 году дебютировал в составе национальной команды Аргентины.В источнике
С чего всё начиналось
20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».