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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings. Форвард, которому 21 год, в 2019 году дебютировал в составе национальной команды Аргентины.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины, которым интересовался «Зенит»

20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».
Metaratings 02:43
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ЦСКА заинтересован в форварде аргентинском «Сан-Лоренсо» Гайче (Metaratings)

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ЦСКА присматривается к аргентинскому нападающему

Вести.Ru 03:59
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ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ

Газета.Ru 03:35
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