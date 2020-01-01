ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
ЦСКА может приобрести нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщил Metaraitings. 21-летний нападающий дебютировал за сборную Аргентины в 2019 году. В августе прошлого года им интересовался «Зенит».В источнике
С чего всё начиналось
20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».