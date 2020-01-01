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ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
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ЦСКА может приобрести нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, сообщил Metaraitings. 21-летний нападающий дебютировал за сборную Аргентины в 2019 году. В августе прошлого года им интересовался «Зенит».В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины, которым интересовался «Зенит»

20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».
Metaratings 02:43
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Отступные Адольфо Гайча – 13,5 млн евро. ЦСКА и другие клубы пока не готовы платить столько

Sports.ru 07:24
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«СЭ»: «Интер» — основной претендент на Гайча, которым интересуется ЦСКА

Матч ТВ 06:45
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«СЭ»: «Интер» — основной претендент на Гайча, которым интересуется ЦСКА

Sportbox.RU 06:45
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