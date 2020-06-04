ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины
Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч стал трансферной целью московского ЦСКА, сообщает Metaratings. По информации источника, армейцы предметно интересуются габаритным аргентинцем, который в сентябре 2019 года дебютировал за национальную сборную своей страны.В источнике
С чего всё начиналось
20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».