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ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины
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Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч стал трансферной целью московского ЦСКА, сообщает Metaratings. По информации источника, армейцы предметно интересуются габаритным аргентинцем, который в сентябре 2019 года дебютировал за национальную сборную своей страны.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины, которым интересовался «Зенит»

20-летний форвард ростом 190 см в текущем сезоне забил пять голов и отметился одной голевой передачей в 13 матчах. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины. В августе 2019 года испанское издание AS написало, что в Гайче заинтересован «Зенит».
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