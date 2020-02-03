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ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»
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По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру. На данный момент чех не получает достаточное количество игровой практики.В источнике
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ЦСКА заинтересован в услугах чешского форварда Выдры

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Форвард сборной Чехии Выдра может оказаться в ЦСКА

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