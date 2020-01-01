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ЦСКА заплатит за Эджуке 11,5 млн евро
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По информации «РБ-Спорт», ЦСКА заплатит за трансфер 22-летнего форварда «Херенвена» Чидеры Эджуке 11,5 миллиона евро.В источнике
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ЦСКА заплатит за Эджуке 11,5 млн евро

Bookmaker-ratings.ru 28 августа в 13:16
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«Аталанта» не собирается платить за Миранчука более 14-15 млн евро

Soccer.ru 27 августа в 15:31
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