НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ«Барселона» может продать Месси в «Манчестер Сити» за €280 млнЗаинтересовавший «Спартак» форвард «Порту» покинет команду в скором времениРакич победил Смита в главном бою UFC Fight Night 175«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за 14 млн евроBookmaker-ratings.ruЦСКА заплатит за Эджуке 11,5 млн евроBookmaker-ratings.ru1Bookmaker-ratings.ruПо информации «РБ-Спорт», ЦСКА заплатит за трансфер 22-летнего форварда «Херенвена» Чидеры Эджуке 11,5 миллиона евро.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ЦСКА заплатит за Эджуке 11,5 млн евроBookmaker-ratings.ru 28 августа в 13:16«Аталанта» не собирается платить за Миранчука более 14-15 млн евроSoccer.ru 27 августа в 15:31рекламаГлавное«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ«Барселона» может продать Месси в «Манчестер Сити» за €280 млнЗаинтересовавший «Спартак» форвард «Порту» покинет команду в скором времениРакич победил Смита в главном бою UFC Fight Night 175«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за 14 млн евроНовости