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ЦСКА запустил сайт об истории клуба
Ридус
  • Ридус
  • Bobsoccer
ЦСКА сообщил о запуске сайта, посвященного истории клуба. ПФК ЦСКА рад объявить о запуске сайта, целиком посвященного более чем 100-летней истории нашего великого клуба, — говорится в сообщении.В источнике
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ЦСКА презентовал сайт про клубную историю

Бомбардир.ру 17:08
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Создан сайт истории футбольного ЦСКА

Ридус 16:27
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ЦСКА представил сайт с историей клуба

РИА Новости 15:46
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