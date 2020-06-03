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BobsoccerBobsoccer
ЦСКА запустил сайт, посвященный истории клуба
Bobsoccer
  • Bobsoccer
Пресс-служба ЦСКА объявила о запуске отдельного сайта, посвященного истории "армейского" клуба.В источнике
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ЦСКА представил сайт с историей клуба

РИА Новости 15:46
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ЦСКА запустил сайт, посвящённый истории клуба

Soccer.ru 12:30 
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ЦСКА запустил сайт об истории клуба

Спорт-Экспресс 12:29
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