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ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона
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Россиянин начинал сезон в ЦСКА, а зимой перешел в аренду в курский «Авангард», которая истекла в конце мая. Тикнизян заявлен под своим прежним номером — 71.В источнике
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ЦСКА заявил на остаток сезона Наира Тикнизяна, который вернулся из аренды в «Авангарде»

Чемпионат 06:27
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ЦСКА заявил 21-летнего Тикнизяна на концовку сезона

Матч ТВ 06:25
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ЦСКА заявил 21-летнего Тикнизяна на концовку сезона

Sportbox.RU 06:25
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