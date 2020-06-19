НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоитсяЭкс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с ДзюбойЦорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке»«Челси» объявил о трансфере ВернераЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаСпорт-ЭкспрессЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаMetaratings6MetaratingsBobsoccerФутбол РоссииМатч ТВГазета.RuНева СпортРоссиянин начинал сезон в ЦСКА, а зимой перешел в аренду в курский «Авангард», которая истекла в конце мая. Тикнизян заявлен под своим прежним номером — 71.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ЦСКА заявил на остаток сезона Наира Тикнизяна, который вернулся из аренды в «Авангарде»Чемпионат 06:27ЦСКА заявил 21-летнего Тикнизяна на концовку сезонаМатч ТВ 06:25ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаSport24.ru 06:07 рекламаГлавное«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоитсяЭкс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с ДзюбойЦорн рассказал о будущем Умярова и Гулиева в «Спартаке»«Челси» объявил о трансфере ВернераЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезонаНовости