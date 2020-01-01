Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса

«ПСЖ» интересуется защитником «Баварии» Люкой Эрнандесом, передает Cadena SER. Клуб находится в поисках замены Тиаго Силве, который покинет парижан по окончании сезона.