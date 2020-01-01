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Бомбардир.руБомбардир.ру
Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса
FootballHD
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«ПСЖ» интересуется защитником «Баварии» Люкой Эрнандесом, передает Cadena SER. Клуб находится в поисках замены Тиаго Силве, который покинет парижан по окончании сезона.В источнике
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Cadena SER: «ПСЖ» начал переговоры с окружением Люки Эрнандеса

Бомбардир.ру 07:22
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«ПСЖ» хочет купить Люку Эрнандеса у «Баварии» и уже начал переговоры с окружением игрока

Sports.ru 06:59
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