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Газета.RuГазета.Ru
Cанчес раскритиковал игру Бензема за «Реал»
Газета.Ru
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Бывший нападающий Уго Санчес раскритиковал игру французского форварда Карима Бензема за мадридский "Реал".В источнике
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Легенда «Реала» обрушился с критикой на Карима Бензема

ProstoProSport вчера в 23:30 
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Бывший нападающий «Реала»: выбрать нового форварда для клуба непросто

Газета.Ru вчера в 18:56
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