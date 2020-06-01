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Москва 24Москва 24
Семин назвал причину своего ухода из «Локомотива»
Спорт-Экспресс
  • Москва 240:33
Юрий Семин назвал причину своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба "Локомотив". Об этом он рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".В источнике
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Подробнее о событии
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Семин - об уходе из «Локомотива»: я не ручной тренер

Газета.Ru 19:02
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Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

РБК 17:46
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Сёмин: я не ручной тренер, поэтому мешал руководству «Локомотива»

Metaratings 17:15
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