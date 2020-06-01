Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой. Об этом Семин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу». 14 мая «Локомотив» объявил, что Семин покинет пост главного тренера по окончании срока контракта.