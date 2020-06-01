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Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Mockva.ru
  • Москва 240:33
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой. Об этом Семин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу». 14 мая «Локомотив» объявил, что Семин покинет пост главного тренера по окончании срока контракта.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Довлатовское «Мрачность издалека напоминает величие духа» — это точно не про Семина.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Главные новости дня: 30 мая

Soccernews.ru вчера в 17:52
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Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

РБК вчера в 17:46
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Сёмин раскрыл причину своего ухода из «Локомотива»

Metaratings вчера в 17:15
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