Марадона поддержит «Наполи» в матче с «Барселоной»

Бывший футболист "Наполи" Диего Армандо Марадона рассказал, что он будет болеть за неаполитанский клуб в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".