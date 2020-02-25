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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
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Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Неаполе игра завершилась со счетом 1:1.В источнике
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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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Гаттузо — эксперт по звездам: за месяц он справился с Роналду и Месси

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