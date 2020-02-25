«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Неаполе игра завершилась со счетом 1:1.