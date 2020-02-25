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Ceтьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в ЛЧ
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в Лиге чемпионов.В источнике
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Лига чемпионов. «Наполи» — «Барселона». Прямая трансляция

Sport24.ru вчера в 12:58
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Во сколько играют «Наполи» — «Барселона», где смотреть и какой прогноз на матч ЛЧ

Чемпионат вчера в 12:15
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Букмекеры не верят в гол Месси в матче с «Наполи»

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