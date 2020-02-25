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«Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов
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Встреча пройдет на домашней арене итальянского клуба и стартует в 23.00 мск.В источнике
Подробнее о событии
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«Наполи» обыгрывает «Барселону» после первого тайма

LiveSport.ru 15:48
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Судья Брых стал рекордсменом Лиги чемпионов по проведенным матчам

Sport24.ru 16:07 
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Марадона будет болеть за «Наполи» в матче с «Барселоной»

Спорт-Экспресс 08:52
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