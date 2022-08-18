RT на русскомЦиннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистовГлавный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о ходе подготовки к матчу шестого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».RT на русском20 августа «Локомотив» проведет матч 6-го тура РПЛ с «Химками».Спорт день за днемПосле пяти туров МИР РПЛ «Локомотив» располагается на 13‑м месте в турнирной таблице с 3 очками.Матч ТВМатч «Химки» — «Локомотив» состоится в субботу, 20 августа.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьODDS.ruSport24.ruMetaratingsRT на русскомРИА НовостиПодробнее о событииТренер «Локомотива» о закрытии команды на базе: это была лучшая тренировочная неделяРИА Новости07:26Циннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистовRT на русском07:23Циннбауэр считает, что закрытие на базе подняло настрой футболистов «Локомотива»Sport24.ru07:00Циннбауэр считает, что закрытие команды на базе подняло настрой футболистов «Локомотива»ТАСС Спорт06:52Йозеф Циннбауэр: "Закрытие команды на базе подняло настрой футболистов "Локомотива".»Футбол на Куличках06:49Главный тренер «Локомотива» рассказал о пользе закрытия команды на базеMetaratings06:46Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о состоянии игроков после закрытия команды на базеСпорт-Экспресс06:48Показать ещёОценить1