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Циннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о ходе подготовки к матчу шестого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
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20 августа «Локомотив» проведет матч 6-го тура РПЛ с «Химками».
Спорт день за днем
После пяти туров МИР РПЛ «Локомотив» располагается на 13‑м месте в турнирной таблице с 3 очками.
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Матч «Химки» — «Локомотив» состоится в субботу, 20 августа.
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Тренер «Локомотива» о закрытии команды на базе: это была лучшая тренировочная неделя
РИА Новости07:26
Циннбауэр: закрытие «Локомотива» на базе подняло настрой футболистов
RT на русском07:23
Циннбауэр считает, что закрытие на базе подняло настрой футболистов «Локомотива»
Sport24.ru07:00
Циннбауэр считает, что закрытие команды на базе подняло настрой футболистов «Локомотива»
ТАСС Спорт06:52
Йозеф Циннбауэр: "Закрытие команды на базе подняло настрой футболистов "Локомотива".»
Футбол на Куличках06:49
Главный тренер «Локомотива» рассказал о пользе закрытия команды на базе
Metaratings06:46
Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о состоянии игроков после закрытия команды на базе
Спорт-Экспресс06:48
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