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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»
Sports.ru
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  • Футбол России
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием.В источнике
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Цорн - о Гулиеве: наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит

Футбол России 15:03
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Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»

Евро-футбол.ру 14:48
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Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»: «До 10 июня он точно там. Разговор еще предстоит»

Sport24.ru 14:31 
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