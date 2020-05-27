НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Цорн рассказал о переговорах с игроками «Спартака» по сокращению зарплат за майЦорн объяснил, почему не считает аренду Шюррле провалом для «Спартака»«Неплохо бы изучить вопрос о постепенном допуске болельщиков на трибуны». Томас Цорн — о возможной доигровке сезона со зрителямиВозможен ли приход Семина в «Спартак»? Ответ знает Томас ЦорнГлавноеСБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуЦорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителямиПрезидент ЦСКА назвал беспочвенными слухи о Сорокине и КапризовеЕвро-футбол.руЦорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»Sports.ru3Sports.ruСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииГенеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Цорн - о Гулиеве: наш личный разговор тет-а-тет еще предстоитФутбол России 15:03Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»Евро-футбол.ру 14:48Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»: «До 10 июня он точно там. Разговор еще предстоит»Sport24.ru 14:31 рекламаЕщё по темеАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Цорн рассказал о переговорах с игроками «Спартака» по сокращению зарплат за майЦорн объяснил, почему не считает аренду Шюррле провалом для «Спартака»«Неплохо бы изучить вопрос о постепенном допуске болельщиков на трибуны». Томас Цорн — о возможной доигровке сезона со зрителямиВозможен ли приход Семина в «Спартак»? Ответ знает Томас ЦорнГлавноеСБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлонуЦорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителямиПрезидент ЦСКА назвал беспочвенными слухи о Сорокине и КапризовеНовости