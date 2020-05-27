Цорн: «Гулиев с пониманием отнёсся к переводу во вторую команду»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с основной командой, отреагировал на это решение с пониманием. В источнике