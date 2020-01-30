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Цорн: «В переходе Соболева был лично заинтересован Тедеско»
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Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях.В источнике
Подробнее о событии
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Гендиректор «Спартака»: Тедеско был лично заинтересован в трансфере Соболева

Телеканал 360° 09:47
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Цорн заявил об интересе к Соболеву со стороны Тедеско

Газета.Ru 07:36
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Цорн заявил, что Тедеско был лично заинтересован в переходе Соболева в «Спартак»

RT на русском 07:30
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