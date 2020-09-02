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Газета.RuГазета.Ru
Цорн назвал неожиданным увольнение из «Спартака»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Газета.Ru
  • ИА DixiNews // Новости Москвы
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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказался о своей отставке в июле 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Надеюсь, Тедеско в „Спартаке“ на долгие годы. Верю в успех этого союза». Первое интервью Томаса Цорна после ухода из клуба

Путь к золотому «Спартаку"-2022.
Спорт-Экспресс 11:25
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Цорн рассказал, как отреагировал на увольнение из «Спартака»

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Цорн рассказал подробности своего увольнения из «Спартака»

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Томас Цорн: «Обиды на „Спартак“ нет. Отставки — это часть футбола»

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