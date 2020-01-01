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Цорн оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
Sports.ru
  • CT news0:58
В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают первое место в таблице, опережая «Зенит» на одно очко. Цорн признался, что не ожидал увольнения из «Спартака»В источнике
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