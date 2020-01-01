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Цорн опубликовал пост в Instagram о «Спартаке»
Спорт-Экспресс
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выложил в своём Instagram фотографию команды. В подписи к посту функционер поблагодарил клуб и фанатов.В источнике
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Цорн – «Спартаку»: «Поздравляю с завершением сложного и уникального сезона. Горд, что был частью этой команды»

Sports.ru 21:59
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Цорн опубликовал пост в Instagram о «Спартаке»

RT на русском 18:22
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«Поздравляю всех с завершением сезона». Первый пост Цорна после ухода из «Спартака»

Спорт-Экспресс 18:06
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