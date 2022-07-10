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Цорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan ID

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об оформлении клубом паспорта болельщика (Fan ID).
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«На сегодняшний день мы ничего не оформляли», — цитирует Цорна Sport24.
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Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID.
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Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг.
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Sport24.ru

Подробнее о событии

Цорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan ID
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