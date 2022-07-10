RT на русскомЦорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan IDСпортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об оформлении клубом паспорта болельщика (Fan ID).RT на русском«На сегодняшний день мы ничего не оформляли», — цитирует Цорна Sport24.RT на русскомСогласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID.RT на русскомЗаявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг.RT на русскомЧитать далееСвернутьSport24.ruПодробнее о событииЦорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan IDRT на русскомвчера в 16:48Томас Цорн: Fan ID для «Локомотива»? На сегодняшний день ничего не оформленоЧемпионатвчера в 16:36Цорн заявил, что «Локомотив» еще не начинал оформлять Fan IDSport24.ruвчера в 16:28Показать все источникиОценить