Стал известен размер зарплаты гендиректора «Спартака» Цорна
СМИ выяснили, сколько зарабатывает генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн. По информации Metaratings, зарплата 33-летнего функционера составляет 1,2 миллиона евро в год с учётом бонусов.В источнике
С чего всё начиналось
Цорн стал генеральным директором «Спартака» летом 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России, который возобновится 19 июня, «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» (20 июня).