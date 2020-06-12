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Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год
Футбол России
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Mockva.ru
  • Газета.Ru
Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. По информации Metaratings.ru, завоевание трофея может во много раз увеличить бонусную часть заработной платы 33-летнего немецкого специалиста.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стала известна зарплата генерального директора «Спартака» Томаса Цорна

По информации Metaratings.ru, немецкий функционер получает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. При этом попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.
Metaratings 07:20
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Опубликована зарплата гендиректора «Спартака» Цорна

Газета.Ru 08:31
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Гендиректор «Спартака» Цорн зарабатывает в год 1,2 млн евро

Mockva.ru 08:29 
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Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год

Bookmaker-ratings.ru 08:29
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