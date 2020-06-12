Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год
Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. По информации Metaratings.ru, завоевание трофея может во много раз увеличить бонусную часть заработной платы 33-летнего немецкого специалиста.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, немецкий функционер получает в московском клубе 1,2 млн евро в год с учетом бонусов. При этом попадание или победа «Спартака» в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а также завоевание внутрироссийских трофеев, многократно увеличат бонусную часть зарплаты Цорна.
Bookmaker-ratings.ru 08:29