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Цорн пообещал укрепить линию нападения «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
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Также спортивный директор "Локомотива" рассказал, что к полузащитнику команды Дмитрию Баринову проявляли интерес.
ТАСС Спорт
Все ребята приняли решение, что хотят остаться в клубе.
Sport24.ru
Практически все иностранцы подписали соответствующее соглашение до 30 июня, — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Sport24.ru
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