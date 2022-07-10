Спорт-ЭкспрессЦорн пообещал укрепить линию нападения «Локомотива»Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.Спорт-ЭкспрессТакже спортивный директор "Локомотива" рассказал, что к полузащитнику команды Дмитрию Баринову проявляли интерес.ТАСС СпортВсе ребята приняли решение, что хотят остаться в клубе.Sport24.ruПрактически все иностранцы подписали соответствующее соглашение до 30 июня, — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.Sport24.ruЧитать далееСвернутьSport24.ruПодробнее о событии«Локомотив» пополнит состав еще одним нападающимИА Красная Весна17:18Томас Цорн: «Наверняка будет еще один новичок»Футбол на Куличкахвчера в 16:55Цорн: «Наверняка у „Локомотива“ ещё будут приобретения в линию нападения»Sport.ruвчера в 16:46Цорн: «Локомотив» намерен приобрести одного игрока в линию нападенияТАСС Спортвчера в 16:45Цорн: «Наверняка будет еще один новичок. „Локомотив“ все еще смотрит замену Кухте в линию атаки»Sport24.ruвчера в 16:43Цорн пообещал укрепить линию нападения «Локомотива»Спорт-Экспрессвчера в 16:29Показать ещёОценить