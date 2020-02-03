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Газета.RuГазета.Ru
Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.В источнике
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Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Газета.Ru 20:58
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Цорн не подтвердил информацию об интересе «Аугсбурга» к Рассказову

Спорт-Экспресс 22:00
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