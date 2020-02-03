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Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»
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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.В источнике
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Гендиректор «Спартака» рассказал подробности о переходе Соболева

REGNUM 00:19
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Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

ProstoProSport вчера в 23:35 
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Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Газета.Ru вчера в 20:58
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