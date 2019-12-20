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Цорн рассказал о будущем Селихова в «Спартаке»
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поведал о будущем вратаря Александра Селихова в московском клубе.Читать в источнике
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Цорн рассказал о будущем Селихова в «Спартаке»

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Цорн рассказал о будущем Селихова в «Спартаке»

Sportbox.RU 10:45
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Цорн: «Надеюсь, к следующему сезону Селихов будет в форме»

Sport24.ru 09:33 
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