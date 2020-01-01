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Цорн назвал позицию, которую «Спартак» намерен усилить этой зимой
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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о трансферных планах клуба.В источнике
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Томас Цорн назвал главную трансферную цель «Спартака» на январь

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