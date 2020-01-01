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Цорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зиму
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Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о следующих трансферных целях в это трансферное окно.В источнике
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Томас Цорн назвал главную трансферную цель «Спартака» на январь

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Цорн рассказал о планах «Спартака» по покупке игроков

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Цорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зиму

Vprognoze.ru 06:48
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