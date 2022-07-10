Bookmaker-ratings.ruЦорн рассказал о задачах «Локомотива» в следующем сезонеСпортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о задачах, которые будут стоять перед клубом в новом сезоне.Bookmaker-ratings.ru«Задачи на сезон для «Локомотива» должны быть максимальные. Мы надеемся на лучший результат, чем в прошлом сезоне. Хотим бороться за титул — не важно, Кубок это или чемпионат», — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.Sport24.ruПо итогам минувшем сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков, заняв по итогу шестую строчку в чемпионате России.Евро-футбол.руНовая кампания в РПЛ стартует для «Локо» 17 июля, когда железнодорожникам предстоит дома сыграть с «Нижним Новгородом».ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииЦорн рассказал о задачах «Локомотива» на сезонЕвро-футбол.ру18:30Цорн рассказал о задачах «Локомотива» в следующем сезонеBookmaker-ratings.ru17:38В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба в новом сезонеЧемпионат17:17Цорн — о задачах на сезон: «Локомотив» хочет бороться за титул — не важно, Кубок это или чемпионат»Sport24.ru17:12Цорн рассказал о задачах «Локомотива» на следующий сезонСпорт-Экспрессвчера в 16:18Показать ещёОценить