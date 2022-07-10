«Задачи на сезон для «Локомотива» должны быть максимальные. Мы надеемся на лучший результат, чем в прошлом сезоне. Хотим бороться за титул — не важно, Кубок это или чемпионат», — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.