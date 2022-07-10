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Цорн рассказал о задачах «Локомотива» в следующем сезоне

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о задачах, которые будут стоять перед клубом в новом сезоне.
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«Задачи на сезон для «Локомотива» должны быть максимальные. Мы надеемся на лучший результат, чем в прошлом сезоне. Хотим бороться за титул — не важно, Кубок это или чемпионат», — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Sport24.ru
По итогам минувшем сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 48 очков, заняв по итогу шестую строчку в чемпионате России.
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Новая кампания в РПЛ стартует для «Локо» 17 июля, когда железнодорожникам предстоит дома сыграть с «Нижним Новгородом».
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