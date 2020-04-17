Цорн заявил, что «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует использовать опцию выкупа, указанную в соглашении об аренде у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Футбол России вчера в 16:54
RT на русском вчера в 18:07