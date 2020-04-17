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Цорн заявил, что «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле
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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует использовать опцию выкупа, указанную в соглашении об аренде у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Российская газета вчера в 14:17
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Спорт-Экспресс вчера в 17:10
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RT на русском вчера в 18:07
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