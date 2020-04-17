Цорн заявил, что «Спартак» не будет выкупать контракт Шюррле

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует использовать опцию выкупа, указанную в соглашении об аренде у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле. В источнике