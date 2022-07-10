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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать клуб.
Спорт-Экспресс
Большинство иностранных футболистов московского "Локомотива" приняли решение остаться в клубе и подписали соглашение о неуходе.
ТАСС Спорт
ФИФА 21 июня разрешила иностранцам продлить приостановку соглашений с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Спорт-Экспресс
Клубы и игроки до 30 июня должны были подписать соглашения о неуходе.
ТАСС Спорт
Чемпионат
Bookmaker-ratings.ru

Подробнее о событии

Цорн ответил на вопрос, могут ли уйти остальные легионеры из «Локомотива»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59
Большинство легионеров «Локомотива» подписали соглашение о неуходе — Цорн
ИА Красная Веснавчера в 16:59
Томас Цорн: практически все легионеры в «Локо» подписали соглашение, что не покинут клуб
Чемпионатвчера в 16:56
Цорн сообщил, что большинство легионеров подписали с «Локомотивом» соглашение о неуходе
ТАСС Спортвчера в 16:41
Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать «Локомотив»
Спорт-Экспрессвчера в 16:12

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