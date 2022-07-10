Цорн заявил, что большинство легионеров не намерены покидать «Локомотив»
Цорн ответил на вопрос, могут ли уйти остальные легионеры из «Локомотива»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:59
Большинство легионеров «Локомотива» подписали соглашение о неуходе — Цорн
ИА Красная Веснавчера в 16:59
Томас Цорн: практически все легионеры в «Локо» подписали соглашение, что не покинут клуб
Чемпионатвчера в 16:56
Цорн сообщил, что большинство легионеров подписали с «Локомотивом» соглашение о неуходе
ТАСС Спортвчера в 16:41