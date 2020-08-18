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«Легия» вышла во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
УНИАН
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Футболисты польской "Легии" вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.В источнике
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ФК «Селтик» и «Црвена Звезда» вышли во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС Спорт вчера в 17:19
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«Селтик» забил шесть голов «Рейкьявику» в квалификации Лиги чемпионов

Чемпионат вчера в 17:06
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«Црвена Звезда» и «Селтик» вышли во второй раунд квалификации ЛЧ

РИА Новости вчера в 17:17
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