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Д. Комбаров: «Сказали, что с „Крыльями Советов“ ничего не случится»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Бурной реакции не было, были спокойны и ждали правду, которая нас успокоит. Потом сказали уже, что с клубом ничего не случится.В источнике
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Дмитрий Комбаров рассказал, как в «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном банкротстве клуба

Спорт-Экспресс 23:00
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Д. Комбаров: «Сказали, что с „Крыльями Советов“ ничего не случится»

Soccer.ru 19:19 
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Комбаров — о возможном банкротстве «Крыльев»: нам сказали, что с клубом ничего не случится

Чемпионат 17:50
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