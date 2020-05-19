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В Германии предложили ввести потолок зарплат для футболистов
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • Sportbox.RU
  • ТагилСити.ру
  • Sports.ru
Президент Немецкого футбольного союза Фритц Келлер выразил мнение, что для игроков чемпионата Германии необходимо ввести потолок зарплат.В источнике
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В Германии предложили ввести потолок зарплат для футболистов

Sportbox.RU 09:46
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В Германии предложили ввести потолок зарплат

Спорт-Экспресс 07:41
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Глава DFB: «Стоит подумать о потолке зарплат. Огромные суммы трансферов все больше раздражают общество»

Sports.ru 02:06
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