ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»

Головин после успешного выступления на ЧМ в России в 2018 году перешел во французский клуб «Монако» за 30 млн евро. По международному регламенту, школы должны были заявить о претензиях на выплаты. В случае, если обращения нет, деньги отправляются на счет национальной федерации футбола.