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ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина
КМВ Новости
  • Деловое.ТВ0:46
Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировал ситуацию с выплатами школе, полагающимися в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости 03:41
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