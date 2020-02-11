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ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Гол.ру
  • Деловое.ТВ0:46
Головин после успешного выступления на ЧМ в России в 2018 году перешел во французский клуб «Монако» за 30 млн евро. По международному регламенту, школы должны были заявить о претензиях на выплаты. В случае, если обращения нет, деньги отправляются на счет национальной федерации футбола.В источнике
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С чего всё начиналось
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В ДЮСШ Осинников сочли письмо «Монако» о выплатах за Головина шуткой

В детско-юношеской спортивной школе города Осинников, где числился полузащитник "Монако" Александр Головин с 2008 по 2012 годы, письмо из футбольного клуба "Монако" о компенсационных выплатах за игрока посчитали розыгрышем и не ответили на него, сообщила РИА Новости директор учреждения Галина Рудольф.
РИА Новости 03:41
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Михаил Прокопец: «Странно, что бедную школу не интересуют миллионы рублей за Головина»

Спорт-Экспресс 11:55
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Школа в Калтане не получала выплат за Головина

РИА Новости 10:06
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Школа в Калтане не получила 16 млн рублей от трансфера Головина в «Монако». Все из-за незнания правил

Sports.ru 08:15
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