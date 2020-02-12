ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за Головина

Директор детской спортивной школы футбола в Осинниках Александр Ильс прокомментировал ситуацию с выплатами школе, полагающимися в связи с переходом полузащитника Александра Головина, учившегося в заведении с 2008 по 2012 год, из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.