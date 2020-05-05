НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяУ 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирусНемецкий клуб ушел на карантин из-за коронавирусаЧемпионат Казахстана по футболу может возобновиться 31 маяНойер высказался о возможном возобновлении БундеслигиГлавноеФигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе«Ак Барс» подписал контракт с нападающим БурмистровымФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедамиЖена Ди Марии рассказала, что в «Реале» ее мужа называли наемникомОлимпиада Токио 2020Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 маяSport24.ru116Piter.tv0:46Как сообщает издание Daily Mail, возобновление чемпионата по футболу в Германии отложено до 22 мая. Решение было принято правительством страны.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Рестарт чемпионата Германии собираются отложить до 22 маяСоветский спорт 06:51Возобновление чемпионата Германии будет вновь отложеноЧемпионат 06:15Матчи Бундеслиги будут проводиться не ранее 22 маяФутбол России 04:46рекламаЕщё по темеПравительство Германии разрешит возобновить Бундеслигу с 15 маяУ 10 представителей клубов бундеслиги выявлен коронавирусНемецкий клуб ушел на карантин из-за коронавирусаЧемпионат Казахстана по футболу может возобновиться 31 маяНойер высказался о возможном возобновлении БундеслигиГлавноеФигуристка Трусова подала заявление об уходе от тренера Тутберидзе«Ак Барс» подписал контракт с нападающим БурмистровымФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедамиЖена Ди Марии рассказала, что в «Реале» ее мужа называли наемникомНовости