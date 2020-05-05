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Daily Mail: возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
Sport24.ru
  • Piter.tv0:46
Как сообщает издание Daily Mail, возобновление чемпионата по футболу в Германии отложено до 22 мая. Решение было принято правительством страны.В источнике
Подробнее о событии
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Рестарт чемпионата Германии собираются отложить до 22 мая

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