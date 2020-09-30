НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Дайер о забеге в раздевалку: зов природы, ничего не поделаешь
Гол.ру
  • Гол.ру
  • Sports.ru
  • LiveResult.Ru
  • RT на русском
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
  • Sport24.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
Жозе был недоволен (уходом в раздевалку), но я не мог ничего поделать, зов природы.В источнике
6
Подробнее о событии
alt

Дайер о забеге в раздевалку: зов природы, ничего не поделаешь

РИА Новости 17:49
alt

Дайер об уходе с поля: «Я ничего не мог поделать, это зов природы»

Soccer.ru 18:26
alt

«Реальный игрок матча». Дайер опубликовал фотографию унитаза

Спорт-Экспресс 18:02
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости