Дайер о забеге в раздевалку: зов природы, ничего не поделаешь

Футболист "Тоттенхэма" Эрик Дайер заявил, что убежал с поля в раздевалку в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Челси" из-за "зова природы". В источнике