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Дайер о забеге в раздевалку: зов природы, ничего не поделаешь
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Футболист "Тоттенхэма" Эрик Дайер заявил, что убежал с поля в раздевалку в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с "Челси" из-за "зова природы".В источнике
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